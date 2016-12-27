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14:42 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже дело экс-губернатора Владимира Кулакова прекратили за истечением сроков давности

О прекращении уголовного преследования просили бывший глава региона и его заместитель.

Источник: РИА "Воронеж"

Воронежские следователи прекратили уголовное дело экс-губернатора Владимира Кулакова и его зама Сергея Наумова. Об этом официально сообщили в региональном СУ СКР во вторник, 27 декабря. Поводом для завершения дела «Воронежинвеста» стали просьбы обвиняемых прекратить уголовное преследование в связи с истечением сроков давности, рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по региону Елена Мануковская.

Ходатайства Кулакова и Наумова поступили в ведомство незадолго до направления резонансного дела на утверждение прокурору. Следователи планировали направить его в суд. Срок давности привлечения к уголовной ответственности высокопоставленных фигурантов истек еще 31 декабря 2014 года. Однако Владимир Кулаков до последнего надеялся доказать свою невиновность и незаконность появления дела «Воронежинвеста», используя все возможные способы. В итоге дело все-таки было прекращено по нереабилитирующим основаниям.

Дело экс-губернатора Владимира Кулакова и его заместителя Сергея Наумова приковывало внимание воронежцев с 2013 года, когда им предъявили обвинения в превышении должностных полномочий. По версии следствия, госпредприятие (ГУП) «Воронежинвест» создали в 2001 году для поддержки сельхозпредприятий региона. Областное руководство предполагало, что ГУП будет получать кредиты в коммерческих банках под гарантии областных властей, а затем направлять средства на поддержку АПК. В состав «Воронежинвеста» вошли порядка 40 хозяйств из семи районов области. В 2002 году «Воронежинвест» получил всего 6 млн рублей прибыли, хотя по прогнозам авторов проекта она должна была составить 100 млн. К концу 2003 года долги «Воронежинвеста» составили более 930 млн рублей. Следствие считает, что Кулаков и Наумов переложили долги обладминистрации на бюджеты шести районов. Они своими распоряжениями выделили районам бюджетные ссуды на 840 млн рублей и понудили глав райадминистраций заключить кредитные договоры на 100 млн рублей. Муниципалитетам придется гасить эти долги до 2026 года.

— Следователи провели колоссальную работу для изобличения виновных в совершении преступления. Объем уголовного дела составляет 99 томов, допрошено свыше 100 свидетелей, проведено более 20 обысков и выемок, изъято свыше 15 тыс. листов документов, содержащих информацию, имеющую доказательственное значение по уголовному делу, проведены семь сложных судебных финансово-аналитических экспертиз — пояснила Елена Мануковская. — Дело расследовалось длительный срок из-за затягивания процедуры ознакомления с материалами уголовного дела со стороны обвиняемых и их защитников. В течение последних двух лет орган предварительного следствия был вынужден неоднократно обращаться в судебные инстанции с ходатайствами об ограничении срока ознакомления обвиняемых и их защитников с материалами данного дела. Лишь последнее из указанных ходатайств было удовлетворено.

Три года расследование и частые заседания в судах по поводу жалоб бывшего главы региона на действия следователей вызывало резонанс. Владимир Кулаков настаивал на своей невиновности, обещая озвучить все детали расследования после своей победы, которая так и не состоялась. Следователи предлагали Кулакову и Наумову прекратить дело еще два года назад.

— Данное преступление не является коррупционным, оно экономическое и должностное. Корыстной заинтересованности в действиях бывшего губернатора мы не усматриваем, — пояснил ранее в интервью журналисту РИА «Воронеж» руководитель второго отдела СУ СКР по региону Александр Медведев. — Срок давности привлечения к уголовной ответственности истек 31 декабря 2014 года. Мы не раз уведомляли обвиняемого о возможности ходатайствовать перед следствием о прекращении дела по нереабилирующим основаниям. Однако он не желал воспользоваться данной возможностью.

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