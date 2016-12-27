В Воронеже дело экс-губернатора Владимира Кулакова прекратили за истечением сроков давности
О прекращении уголовного преследования просили бывший глава региона и его заместитель.
О прекращении уголовного преследования просили бывший глава региона и его заместитель.
Воронежские следователи прекратили уголовное дело
Ходатайства Кулакова и Наумова поступили в ведомство незадолго до направления резонансного дела на утверждение прокурору. Следователи планировали направить его в суд. Срок давности привлечения к уголовной ответственности высокопоставленных фигурантов истек еще 31 декабря 2014 года. Однако Владимир Кулаков до последнего надеялся доказать свою невиновность и незаконность появления дела «Воронежинвеста», используя все возможные способы. В итоге дело
Дело
— Следователи провели колоссальную работу для изобличения виновных в совершении преступления. Объем уголовного дела составляет 99 томов, допрошено свыше 100 свидетелей, проведено более 20 обысков и выемок, изъято свыше 15 тыс. листов документов, содержащих информацию, имеющую доказательственное значение по уголовному делу, проведены семь сложных судебных
Три года расследование и частые заседания в судах по поводу жалоб бывшего главы региона на действия следователей вызывало резонанс. Владимир Кулаков настаивал на своей невиновности, обещая озвучить все детали расследования после своей победы, которая так и не состоялась. Следователи предлагали Кулакову и Наумову прекратить дело еще два года назад.
— Данное преступление не является коррупционным, оно экономическое и должностное. Корыстной заинтересованности в действиях бывшего губернатора мы не усматриваем, — пояснил ранее в интервью журналисту РИА «Воронеж» руководитель второго отдела СУ СКР по региону Александр Медведев. — Срок давности привлечения к уголовной ответственности истек 31 декабря 2014 года. Мы не раз уведомляли обвиняемого о возможности ходатайствовать перед следствием о прекращении дела по нереабилирующим основаниям. Однако он не желал воспользоваться данной возможностью.