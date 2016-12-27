Жители Мариуполя сообщают, что в разных районах города слышны автоматные очереди

Сегодня, 27 декабря, около 11:00 жители Мариуполя в разных районах города слышали звуки, похожие на выстрелы. Также звуки стрельбы слышали и сотрудники патрульной полиции. Об этом сообщает местное издание «0629» со ссылкой на патрульную полицию.

На данный момент известно, что патрульные полицейские прочесывают Кальмиусский район и выясняют, откуда доносились звуки выстрелов.

Как сообщалось, ранее в центре Львова неизвестные устроили стрельбу.