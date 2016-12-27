Серийный насильник приговорен в Бресте к 18 годам колонии
27 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Совершивший серию изнасилований на территории Беларуси житель Санкт-Петербурга приговорен Брестским областным судом к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима, передает корреспондент БЕЛТА.
Источник:Reuters
Коллегия по уголовным делам Брестского областного суда признала 45-летнего россиянина виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 166, ч.1 ст. 167 и ч.2 ст. 167 УК РБ, — изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера, в том числе совершенных повторно.