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15:06 (мск), источник: ТАСС

Водитель автобуса получил 6,5 лет колонии за ДТП с 11 погибшими под Красноярском

ДТП произошло 9 июля 2015 года на трассе М-54 «Енисей» в Балахтинском районе.

КРАСНОЯРСК, 27 декабря. /ТАСС/. Суд приговорил водителя автобуса к 6,5 годам колонии за ДТП под Красноярском, в котором летом 2015 года погибли 11 человек, сообщил ТАСС представитель Красноярского краевого суда.

«Суд признал Николая Усольцева виновным и назначил ему наказание в виде 6,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением на два года права управлять транспортным средством», — сказали в суде.

Как ранее сообщал ТАСС, ДТП произошло 9 июля 2015 года на трассе М-54 «Енисей» в Балахтинском районе. Рейсовый автобус Hyundai, который следовал из Кызыла в Красноярск, выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Mercedes Benz. Последний вез на фестиваль в Шушенское деятелей учреждений культуры из Лесосибирска и Большой Мурты. В ДТП погибли 11 человек из микроавтобуса, в том числе его водитель.

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