Житель Прикамья признан виновным в оскорблении полицейских

В июне 2016 года в полицию Нытвы поступило сообщение о том, что пьяный мужчина на территории автовокзала стоит на дороге и мешает движению транспорта. Прибывшие стражи порядка потребовали нарушителя уйти с дороги. Тогда подсудимый оскорбил полицейских.



Мужчину доставили медучреждение для освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, где он продолжил оскорблять сотрудников полиции.



В результате, суд признал нарушителя виновным в оскорблении представителя власти и назначил ему наказание в виде шести месяцев исправительных работ с удержанием 10% из заработной платы.