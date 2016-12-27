Житель Прикамья признан виновным в оскорблении полицейских
Летом текущего года пьяный мужчина своими действиями мешал работе транспорта на автовокзале. Сотрудники правоохранительных органов пытались остановить нарушителя, но тот оскорбил их.
Летом текущего года пьяный мужчина своими действиями мешал работе транспорта на автовокзале. Сотрудники правоохранительных органов пытались остановить нарушителя, но тот оскорбил их.
В июне 2016 года в полицию Нытвы поступило сообщение о том, что пьяный мужчина на территории автовокзала стоит на дороге и мешает движению транспорта. Прибывшие стражи порядка потребовали нарушителя уйти с дороги. Тогда подсудимый оскорбил полицейских.
Мужчину доставили медучреждение для освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, где он продолжил оскорблять сотрудников полиции.
В результате, суд признал нарушителя виновным в оскорблении представителя власти и назначил ему наказание в виде шести месяцев исправительных работ с удержанием 10% из заработной платы.