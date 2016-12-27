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15:04 (мск), источник: АиФ Челябинск

Жительницу Оренбурга, потерявшую память, разыскивают в Челябинской области

Девушка пропала через 2 недели после рождения сына.

Жительницу Оренбурга, потерявшую память, разыскивают в Челябинской области, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

30-летняя Ирина Шахмина (Никольская) из Оренбурга пропала пять лет назад через 2 недели после рождения сына. По предварительным данным, женщина находится в Челябинской области, последний раз её видели на участке дороги Уфа — Челябинск.

По словам родственников, у Ирины после родов развилась глубокая депрессия, она потеряла память и ушла из дома.

Рост женщины: 165 см, худощавое телосложение, русые волосы, серо-голубые глаза.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Ирины, просят связаться по телефонам: 8−922−556−6591, 8−987−855−2869 или 02.

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