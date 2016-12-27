Жительницу Оренбурга, потерявшую память, разыскивают в Челябинской области
Девушка пропала через 2 недели после рождения сына.
Девушка пропала через 2 недели после рождения сына.
Жительницу Оренбурга, потерявшую память, разыскивают в Челябинской области, сообщают в
30-летняя Ирина Шахмина (Никольская) из Оренбурга пропала пять лет назад через 2 недели после рождения сына. По предварительным данным, женщина находится в Челябинской области, последний раз её видели на участке дороги Уфа — Челябинск.
По словам родственников, у Ирины после родов развилась глубокая депрессия, она потеряла память и ушла из дома.
Рост женщины: 165 см, худощавое телосложение, русые волосы,
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