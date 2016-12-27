Жительницу Оренбурга, потерявшую память, разыскивают в Челябинской области, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

30-летняя Ирина Шахмина (Никольская) из Оренбурга пропала пять лет назад через 2 недели после рождения сына. По предварительным данным, женщина находится в Челябинской области, последний раз её видели на участке дороги Уфа — Челябинск.

По словам родственников, у Ирины после родов развилась глубокая депрессия, она потеряла память и ушла из дома.

Рост женщины: 165 см, худощавое телосложение, русые волосы, серо-голубые глаза.