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17:29 (мск), источник: Интерфакс

СКР заинтересовался расправой водителями «Уралов» над медведем в Якутии

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU — Сотрудники Следственного управления СКР по Якутии приступили к проверке в связи с появившейся в СМИ информацией о жестокой расправе неизвестными над медведем, сообщает пресс-служба ведомства.

Источник: СКР

«Следственные органы устанавливают личности мужчин, а также другие обстоятельства и причины произошедшего», — отмечается в сообщении.

Проверка проводится на наличие в действиях данных лиц признаков состава преступления, предусмотренного статьей 245 УК РФ «жестокое обращение с животными». По ее результатам будет принято процессуальное решение.

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Ранее в интернете появилось видео, на котором водители двух грузовиков намеренно переехали медведя. Предположительно инцидент произошел в Якутии. На кадрах видно, как водитель «Урала» догоняет в глубоком снегу медведя и несколько раз его переезжает. Затем второй «Урал» прижимает зверя к земле, медведь пытается выбраться из-под колес. В этот момент один из мужчин пытается проткнуть железным прутом голову животного. Съемки вызвали общественный резонанс.

Министерство охраны природы Якутии проводит административное расследование. Предварительно установлено, какому юридическому лицу принадлежала техника, на которой давят зверя. Собранные материалы переданы в МВД по Якутии.

Похожий инцидент, также вызвавший возмущение общественности, произошел год назад на острове Врангеля. Тогда сотрудник строительной компании бросил в белую медведицу взрывпакет, который та схватила. В этот момент произошел взрыв. Видео происшествия попало в интернет, и история с медведицей вызвала большой резонанс.

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