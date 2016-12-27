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15:22 (мск), источник: РИА Новости

В СК призвали не спешить с выводами по делу о гибели женщины на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 дек — РИА Новости, Ольга Ерачина. Утверждать, что женщина в Екатеринбурге скончалась именно от употребления спиртосодержащего косметического вещества, преждевременно, сообщил РИА Новости во вторник представитель следственного управления СК по Свердловской области Александр Шульга.

Источник: РИА Новости

Ранее СМИ сообщали, что женщина выпила купленное в продуктовом магазине косметическое вещество, предположительно лосьон, после чего скончалась. Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил РИА Новости смерть женщины, однако подчеркнул, что женщина, о которой идет речь, была инвалидом, долгое время болела, вела лежачий образ жизни. К тому же муж женщины и ее подруга также употреблявшие вещество, но не пострадали.

«Органами Следственного комитета проводится доследственная проверка. На данный момент признаков того, что смерть была криминальной, не имеется. В настоящий момент тело направлено для проведения судебно-медицинского исследования, чтобы определить точную причину смерти. На данном этапе проведения проверки преждевременно говорить о том, что женщина могла скончаться от употребления спиртосодержащей жидкости. Причина смерти может быть абсолютно любая», — сказал Шульга.

Он добавил, что необходимо получить результаты гистологического исследования, которое делается порядка одного месяца. «И до этого мы не можем говорить о каком-либо характере смерти — даже предварительно», — заключил собеседник агентства.

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