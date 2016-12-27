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15:35 (мск), источник: Интерфакс

Адвокат певца Новикова и прокуратура обжаловали избранную ему меру пресечения

Екатеринбург. 27 декабря. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — В Свердловский областной суд поступили жалобы на меры пресечения, избранные райсудом в отношении певца Александра Новикова и бывшего заместителя министра экономики региона Михаила Шилиманов, обвиняемых в мошенничестве.

Источник: Reuters

«Дата и время рассмотрения пока не определены», — сообщает пресс-служба облсуда.

Как уточнили агентству «Интерфакс-Урал» в пресс-службе, домашний арест А. Новикова обжаловали его адвокат и прокуратура. Адвокат М. Шилиманова также подал жалобу на его арест.

Как сообщалось, певец А. Новиков обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном путем обмана пайщиков жилищного комплекса «Бухта-Квинс». Следствие полагает, что ущерб от его действий составил порядка 36 млн рублей.

Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста до 22 февраля 2017 года.

По тому же уголовному делу проходит бывший замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов, обвиняемый по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). М. Шилиманов арестован до 18 февраля 2017 года.

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