Осинскую больницу оштрафовали за смерть пациента

Осинскую центральная районную больницу признали виновной в ненадлежащем оказании медицинской помощи, повлекшей смерть гражданина. За совершение правонарушения ей необходимо заплатить штраф в размере 100 тысяч рублей, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.



Напомним, в октябре 2016 года появилась информация о том, что в Осинской больнице в очереди на рентген умер пенсионер. По данному факту было возбуждено дело.