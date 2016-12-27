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15:20 (мск), источник: Новости Перми

Осинскую больницу оштрафовали за смерть пациента

За ненадлежащее оказание медицинской помощи пациенту центральная районная больница заплатит штраф в размере 100 тысяч рублей.

Осинскую центральная районную больницу признали виновной в ненадлежащем оказании медицинской помощи, повлекшей смерть гражданина. За совершение правонарушения ей необходимо заплатить штраф в размере 100 тысяч рублей, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Напомним, в октябре 2016 года появилась информация о том, что в Осинской больнице в очереди на рентген умер пенсионер. По данному факту было возбуждено дело.

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