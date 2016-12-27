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16:32 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже мужчина зарегистрировал в своей квартире 38 иностранцев

Нарушение выявили полицейские.

В Воронеже полицейские нашли в многоэтажке на улице 232 Стрелковой дивизии «резиновую квартиру». Её 34-летний владелец зарегистрировал у себя 38 граждан из Средней Азии.

По данным полиции, на самом деле они там не жили. Собственник оформил их за денежное вознаграждение.

В отношении подозреваемого теперь возбудили уголовное дело за фиктивную постановку на учет (ст. 322.3 УК РФ). Мужчине грозит наказание в виде крупного штрафа или лишение свободы на срок до 3 лет.

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