В Воронеже мужчина зарегистрировал в своей квартире 38 иностранцев

В Воронеже полицейские нашли в многоэтажке на улице 232 Стрелковой дивизии «резиновую квартиру». Её 34-летний владелец зарегистрировал у себя 38 граждан из Средней Азии.

По данным полиции, на самом деле они там не жили. Собственник оформил их за денежное вознаграждение.

В отношении подозреваемого теперь возбудили уголовное дело за фиктивную постановку на учет (ст. 322.3 УК РФ). Мужчине грозит наказание в виде крупного штрафа или лишение свободы на срок до 3 лет.