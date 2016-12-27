Полиция ведет проверку после избиения москвича из-за картонки на номере BMW

Ранее адвокат пострадавшего Илона Цилюрик рассказала РИА Новости о том, что несколько человек избили ее клиента Артура Бойко возле ресторана Village Kitchen в центре Москвы. По ее словам, пострадавший получил закрытый осколочный перелом носа и повреждение мягких тканей лица.

«По данному факту сотрудниками органов внутренних дел проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сказал РИА Новости во вторник дежурный офицер ГУМВД по Москве.

Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, сотрудники полиции в настоящий момент уже изъяли видеозаписи с камер наблюдения возле места происшествия и изучают их. Также, по его словам, сотрудники ожидают медицинское заключение о нанесенных побоях.