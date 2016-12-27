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16:59 (мск), источник: Новый Калининград

Из-за сильного ветра в Калининграде упали 10 деревьев

По предварительной информации, никто не пострадал.

Сильный ветер повалил в областном центре 10 деревьев. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» во вторник сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Деревья упали по адресам: ул. Магнитогорская, 7; ул. Дубинина — ул. Мишина; ул. Тюленина, 2; ул. Коммунальная, 5; ул. Тенистая аллея (СНТ «Весна»); Советский проспект, 242; ул. П. Морозова, 115 б, в; ул. Тенистая аллея, 28−30; ул. Неманская, д. 23 кв. 2 (дерево на кровле); ул. Репина, 6.

Максимальная скорость ветра, зафиксированная в Калининграде во вторник — 10 м/с порывами до 17 м/с (ветер северо-западный), максимальный уровень воды в Преголе был зафиксирован в 9:00 на уровне +117 см. В настоящее время он снижается, по данным на 12:00 составлял +68 см.

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