Воронежский облсуд отменил оправдательный приговор врачу по делу о смерти пациента
В обстоятельствах гибели пенсионера на МРТ будут разбираться заново.
В обстоятельствах гибели пенсионера на МРТ будут разбираться заново.
Воронежский областной суд отменил приговор
Пенсионер умер во время процедуры МРТ 17 марта 2015 года. Как установили следователи СУ СКР по региону, 68-летний мужчина обратился в поликлинику с жалобами на головную боль. Врач выписала больному направление на МРТ. Во время диагностики мужчина скончался. Силовики пришли к выводу, что трагедия произошла по вине
В суде врач отказалась признавать свою вину в смерти пациента с кардиостимулятором.
— Я проработала врачом 27 лет, — рассказала женщина в суде. — Профессию свою люблю, всегда выполняю должностные инструкции. К случаю смерти пациента во время процедуры МРТ отношения не имею. Прошу вынести справедливый приговор.
Родные погибшего человека настаивали в суде на наказании для врача и жаловались, что никто в больнице перед ними даже не извинился По словам Сергея Быхового, сына пенсионера, о смерти отца он узнал от брата.
— Я сразу поехал в поликлинику, где он должен был проходить процедуру МРТ. Когда вбежал в кабинет, увидел его лежащим в аппарате. Возмущение у нас вызвала прикрепленная сбоку табличка, предупреждающая о запрете входить в кабинет людям с электрокардиостимулятором. Мы не можем понять, почему они не спросили отца о противопоказаниях, почему не предупредили, — пояснял Сергей Быховой во время судебного процесса.
В наказание за преступление врачу грозило до трех лет лишения свободы. Россошанское дело стало одним из первых «дел врачей», дошедших до суда за последние несколько лет, но и оно не завершилось оправдательным приговором. Теперь дело рассмотрит новый состав суда, который, возможно, сделает иные выводы из обстоятельств смерти пациента при МРТ.