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17:53 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежский облсуд отменил оправдательный приговор врачу по делу о смерти пациента

В обстоятельствах гибели пенсионера на МРТ будут разбираться заново.

Воронежский областной суд отменил приговор врачу-неврологу из Россоши, которую оправдали по делу о смерти пациента на МРТ. Апелляционная коллегия удовлетворила жалобы родных пенсионера и прокуратуры об отмене приговора, сообщили журналисту РИА «Воронеж» в облсуде во вторник, 27 декабря. Медика ждет новый процесс в Россошанском районном суде.

Пенсионер умер во время процедуры МРТ 17 марта 2015 года. Как установили следователи СУ СКР по региону, 68-летний мужчина обратился в поликлинику с жалобами на головную боль. Врач выписала больному направление на МРТ. Во время диагностики мужчина скончался. Силовики пришли к выводу, что трагедия произошла по вине врача-невролога. Медик плохо изучила больничную карту пациента и не заметила записи четырехлетней давности о том, что мужчине установили кардиостимулятор, что является противопоказанием для МРТ. Эксперты сделали выводы, что смерть россошанца наступила из-за негативного воздействия аппарата МРТ на стимулятор сердечного ритма.

В суде врач отказалась признавать свою вину в смерти пациента с кардиостимулятором.

— Я проработала врачом 27 лет, — рассказала женщина в суде. — Профессию свою люблю, всегда выполняю должностные инструкции. К случаю смерти пациента во время процедуры МРТ отношения не имею. Прошу вынести справедливый приговор.

Родные погибшего человека настаивали в суде на наказании для врача и жаловались, что никто в больнице перед ними даже не извинился По словам Сергея Быхового, сына пенсионера, о смерти отца он узнал от брата.

— Я сразу поехал в поликлинику, где он должен был проходить процедуру МРТ. Когда вбежал в кабинет, увидел его лежащим в аппарате. Возмущение у нас вызвала прикрепленная сбоку табличка, предупреждающая о запрете входить в кабинет людям с электрокардиостимулятором. Мы не можем понять, почему они не спросили отца о противопоказаниях, почему не предупредили, — пояснял Сергей Быховой во время судебного процесса.

В наказание за преступление врачу грозило до трех лет лишения свободы. Россошанское дело стало одним из первых «дел врачей», дошедших до суда за последние несколько лет, но и оно не завершилось оправдательным приговором. Теперь дело рассмотрит новый состав суда, который, возможно, сделает иные выводы из обстоятельств смерти пациента при МРТ.

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