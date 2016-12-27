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16:07 (мск), источник: РИА Новости

СК прекратил дело против экс-губернатора Воронежской области и его зама

ВОРОНЕЖ, 27 дек — РИА Новости. Следствие прекратило из-за истечения срока давности уголовное преследование обвиняемого в превышении должностных полномочий экс-губернатора региона Владимира Кулакова и его заместителя, сообщает региональное управление СК РФ.

Источник: РИА Новости

Следственные органы предъявили обвинение Кулакову и его бывшему первому заместителю Сергею Наумову по статье «превышение должностных полномочий, совершенное лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ, с причинением тяжких последствий». По заявлению следствия, губернатор и его заместитель участвовали в 2003—2004 годах в схеме с бюджетным кредитованием структур ныне признанного банкротом ГУП «Воронежинвест». Как отмечает СК, в результате бремя погашения задолженности ГУПа было переложено на бюджеты шести районов области, которые оказались суммарно должны региональной казне порядка 940 миллионов рублей. Сам Кулаков в беседе с РИА Новости назвал дело сфальсифицированным.

По данным СК, объем уголовного дела составил 99 томов, допрошено было свыше 100 свидетелей, проведено более 20 обысков и выемок, в ходе производства которых изъяты документы объемом свыше 15 000 листов, содержащие информацию, «имеющую доказательственное значение по уголовному делу», проведены семь «сложных судебных финансово-аналитических экспертиз».

«Проведенным расследованием вина Кулакова В. Г. и Наумова С. М. в совершении указанного преступления является полностью доказанной», — отмечает следствие. По его информации, длительный срок расследования дела обусловлен «затягиванием процедуры ознакомления с материалами уголовного дела со стороны обвиняемых и их защитников». Как сообщает СК, в течение последних двух лет «орган предварительного следствия был вынужден неоднократно обращаться в судебные инстанции с ходатайствами об ограничении срока ознакомления обвиняемых и их защитников с материалами данного дела». По данным СУ СК, лишь последнее из ходатайств было удовлетворено.

«Ввиду длительных сроков ознакомления обвиняемых и их защитников с материалами уголовного дела срок давности привлечения указанных лиц к уголовной ответственности в ходе предварительного следствия истек», — информирует региональное следственное управление. В декабре в орган следствия от обвиняемых Кулакова и Наумова поступило ходатайство о прекращении уголовного преследования в связи с истечением сроков давности их привлечения к уголовной ответственности.

«Действующее уголовно-процессуальное законодательство предусматривает необходимость прекращения уголовного преследования в отношении обвиняемых в случае истечения сроков давности привлечения их к уголовной ответственности при отсутствии возражений указанных лиц с принятием указанного процессуального решения», — констатирует следствие, отмечая, что прекращение уголовного преследования в связи с истечением сроков давности уголовного преследования является нереабилитирующим основанием.

Кулаков руководил Воронежской областью с 2000 по 2009 годы, побеждая на губернаторских выборах. С марта 2009 по ноябрь 2011 года — член Совета Федерации.

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