В районе падения Ту-154 обнаружили еще несколько обломков

Источник: РИА Новости

«По состоянию на полдень судно “Борей” отработал 8 квадратных километров и обнаружил обломки Ту-154 на площади дна длиной от 500 до 600 метров и шириной около 100 метров. Размер обломков, разбросанных по дну, составляет от 0,5 до 3 метров, расположены обломки на юго-запад в полутора километрах от берега», — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что поиски проводятся «гидролокатором бокового обзора».

«В настоящий момент спасательное судно “Спасатель Демидов” движется в район поисково-спасательной операции, ориентировочное прибытие на место в 23:00 по Москве. На его борту 17 членов экипажа и 3 специалиста», — добавил представитель ведомства. По его словам, по прибытии на «Спасателя Демидова» с судна «Борей» будет перегружено оборудование бокового обзора, после чего специалисты перейдут на более глубокое поисковое место и продолжат обследование грунта ночью. Кроме того, по данным ведомства, в 11:20 команду выйти в район поисково-спасательной операции от мыса Сочи к курортному городу Адлер получили поисковые суда Азово-Черноморского филиала ФБУ «Морспасслужба Росморречфлота», «Водолаз 32» и «Анатолий Веретехин».

«Работы будут вестись круглосуточно», — добавил собеседник агентства.