В районе падения Ту-154 обнаружили еще несколько обломков

«По состоянию на полдень судно “Борей” отработал 8 квадратных километров и обнаружил обломки Ту-154 на площади дна длиной от 500 до 600 метров и шириной около 100 метров. Размер обломков, разбросанных по дну, составляет от 0,5 до 3 метров, расположены обломки на юго-запад в полутора километрах от берега», — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что поиски проводятся «гидролокатором бокового обзора».
«В настоящий момент спасательное судно “Спасатель Демидов” движется в район поисково-спасательной операции, ориентировочное прибытие на место в 23:00 по Москве. На его борту 17 членов экипажа и 3 специалиста», — добавил представитель ведомства. По его словам, по прибытии на «Спасателя Демидова» с судна «Борей» будет перегружено оборудование бокового обзора, после чего специалисты перейдут на более глубокое поисковое место и продолжат обследование грунта ночью.
Кроме того, по данным ведомства, в 11:20 команду выйти в район поисково-спасательной операции от мыса Сочи к курортному городу Адлер получили поисковые суда Азово-Черноморского филиала ФБУ «Морспасслужба Росморречфлота», «Водолаз 32» и «Анатолий Веретехин».
«Работы будут вестись круглосуточно», — добавил собеседник агентства.
По его данным, в настоящий момент погода в районе поисков позволяет проводить работы. «Температура сейчас в этом районе плюс 6, высота волн — от полуметра до метра, пасмурно, видимость до 5 миль, ветер северо-западный, его скорость — 5 метров в секунду», — сказал представитель Росморречфлота.
В воскресенье утром Ту-154 Минобороны, вылетевший в Сирию из Москвы, потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в Сочи. На борту находились 92 человека, в том числе 64 артиста Ансамбля имени Александрова, девять журналистов «Первого канала», НТВ и телеканала «Звезда», а также глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.
С радаров самолет пропал, согласно данным Минобороны, примерно на 3-й минуте полета. Обломки лайнера обнаружены на дне моря в 1,7 километра от берега. Теракт в основные версии не входит: в их качестве рассматриваются попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета.