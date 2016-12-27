В Петербурге сгорела конюшня

В Пушкинском районе сгорела конюшня, пишут участники сообщества «ДТП и ЧП / Петербург». Пожар начался около 14.09 недалеко от поселка Ленсоветский, между Московским шоссе и Софийской улицей.

На месте происшествия работали 4 пожарных расчета. В настоящее время огонь уже потушен, но зданию нанесен серьезный ущерб.

В результате возгорания никто не пострадал: когда начался пожар, в конюшне не было ни сотрудников, ни лошадей.