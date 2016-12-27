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17:31 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Житель Воронежской области получил 17 лет тюрьмы за убийство старика из-за денег

Мужчина поранился, когда зарезал пенсионера.

Воронежский облсуд вынес приговор 45-летнему Николаю Лиманскому, признав его виновным в убийстве беспомощного старика, во вторник, 27 декабря. В наказание за корыстное преступление суд назначил мужчине 17 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на 2 года после освобождения, рассказала журналисту РИА «Воронеж» гособвинитель прокуратуры Воронежской области Оксана Радостина.

Житель слободы Подгорное Подгоренского района решил убить соседа, когда у него кончились деньги на выпивку. Как установил суд, Николай Лиманский захотел ограбить старика, чтобы купить спиртное. Преступление 10 ноября 2015 года в доме пенсионера, который жил в слободе Подгорное. Дедушка открыл дверь Николаю Лиманскому, не ожидая нападения. В доме сосед потребовал дать ему денег, и получил от старика отказ. Тогда грабитель повалил пенсионера на диван и ударил его ножом в шею и грудь. Раненый хозяин указал на печку, где спрятал 85 тыс. рублей. Заполучив деньги, Лиманский стал бить ножом жертву в голову и тело, пока дедушка не затих. Убедившись, что пенсионер мертв, Лиманский сбежал. Тело старика обнаружили на следующий день соседи.

— При проведении судебных экспертиз была обнаружена кровь человека, которая произошла от потерпевшего и неизвестного мужчины. Был установлен генотип предполагаемого преступника. Появились основания полагать, что подозреваемый поранился во время убийства, — озвучивал ранее подробности поиска преступника Андрей Бредихин, руководитель Россошанского межрайонного следственного отдела СУ СКР по региону. — Совместно с полицейскими мы нашли водителя такси, который в ночь с 10 на 11 ноября 2015 года забирал мужчину из слободы Подгорное. Таксист пояснил, что отвез пассажира в город Шахты Ростовской области. За поездку тот заплатил 9 тыс. рублей. Водитель обратил внимание на порез кисти руки у пассажира. Исследование подтвердило, кто кровь с места преступления принадлежала обвиняемому.

По результатам расследования Николаю Лиманскому инкриминировали убийство, сопряженное с разбоем, (п. «в», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и разбой с применением оружия (п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ).

— В суде Николай Лиманский раскаялся и полностью признал вину в убийстве соседа. Он искренне сожалел, что зарезал пенсионера. При назначении наказания суд учел раскаяние подсудимого, его положительные характеристики и отсутствие судимостей ранее, — отметила Оксана Радостина.

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