Соколов: к аэропорту «Адлер» в связи с катастрофой Ту-154 претензий нет

«Аэропорт “Адлер” находится под постоянным контролем Ространснадзора, как гражданский аэропорт, Росавиации, и каких-либо претензий к нему, к его работе нет и не было», — сказал Соколов.

Самолет Ту-154 Минобороны России, который направлялся в Сирию, потерпел крушение близ Сочи в воскресенье утром. По данным оборонного ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, в том числе 64 артиста Ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.