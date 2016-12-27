Соколов: к аэропорту «Адлер» в связи с катастрофой Ту-154 претензий нет
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. К аэропорту «Адлер» претензий в связи с катастрофой Ту-154 не было и нет, сообщил журналистам во вторник глава Минтранса РФ Максим Соколов.
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. К аэропорту «Адлер» претензий в связи с катастрофой Ту-154 не было и нет, сообщил журналистам во вторник глава Минтранса РФ Максим Соколов.
«Аэропорт “Адлер” находится под постоянным контролем Ространснадзора, как гражданский аэропорт, Росавиации, и
Самолет Ту-154 Минобороны России, который направлялся в Сирию, потерпел крушение близ Сочи в воскресенье утром. По данным оборонного ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, в том числе 64 артиста Ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.