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16:21 (мск), источник: РИА Новости

Соколов: к аэропорту «Адлер» в связи с катастрофой Ту-154 претензий нет

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. К аэропорту «Адлер» претензий в связи с катастрофой Ту-154 не было и нет, сообщил журналистам во вторник глава Минтранса РФ Максим Соколов.

Источник: РИА Новости

«Аэропорт “Адлер” находится под постоянным контролем Ространснадзора, как гражданский аэропорт, Росавиации, и каких-либо претензий к нему, к его работе нет и не было», — сказал Соколов.

Самолет Ту-154 Минобороны России, который направлялся в Сирию, потерпел крушение близ Сочи в воскресенье утром. По данным оборонного ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, в том числе 64 артиста Ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.

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