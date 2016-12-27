Госинспекция труда начала расследование по факту нападения львицы на тракториста в нижегородском зоопарке

В ведомстве уточнили, что 23 декабря 2016 года в 10:15 тракторист ООО «Сормовский парк» которому за два дня до этого исполнилось 50 лет, перелез через ограждение, установленное перед вольером, просунул руки в клетку и начал трепать львицу за уши. Животное вцепилось мужчине в руки и начало затягивать его в клетку. Со слов представителя работодателя, на крики пострадавшего прибежал другой сотрудник зоопарка и начал спасать коллегу, кидая снег в морду львице. Когда она отвлеклась от добычи, удалось выдернуть тракториста.

В состоянии шока он был доставлен в ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 12». Мужчина получил множественные обширные рваные раны обеих рук. «В настоящее время медицинское заключение о наличии или отсутствии следов алкоголя в крови пострадавшего не представлено. Проводится расследование», — отмечается в сообщении.

Напомним также, что по данному факту проводится доследственная проверка.