Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сочи станет китайским курортом
Три невероятных сценария конца света — с эпилогом
Легендарный певец, погибший из-за передозировки обезболивающим
Психологи узнали, до какого возраста дети верят в Деда Мороза
24-летняя дочка Михаила Барышникова вышла в свет (фото)
Минтранс назвал основные версии крушения Ту-154Приоритетными версиями авиакатастрофы являются техническая неисправность самолета и ошибка пилота
Очевидец рассказал о поисковой операции на месте крушения Ту-154
Мнение: кто стоял за убийством посла
В Крыму снесут еще 10 тысяч домов
Лучшим зданием 2016 года назван «дом-трансформер»
«Месть Москве»: британские СМИ о катастрофе Ту-154
Рынска рада гибели журналистов в катастрофе Ту-154
В моду вошел роскошный золотой маникюр (фото)
61-летняя модель Дженис Дикинсон вышла замуж (фото)
5 психических болезней из русских сказок
Шотландские ученые объяснили существование секса
Отмена детских кресел может стать реальностью
Видео дня: чем опасен автосервис
Фоторепортажи
17Взрыв на рынке пиротехники в Мексике
10«В чем сила, брат?»
12Участники ансамбля имени Александрова погибли в авиакастрофе
17Крушение Ту-154 в Сочи. Поисковая операция
17:03 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Госинспекция труда начала расследование по факту нападения львицы на тракториста в нижегородском зоопарке

Госинспекция труда начала расследование по факту нападения львицы на тракториста в нижегородском зоопарке «Мадагаскар». Об этом ведомство сообщило 27 декабря 2017 года.

Источник: НИА-Нижний Новгород

В ведомстве уточнили, что 23 декабря 2016 года в 10:15 тракторист ООО «Сормовский парк» которому за два дня до этого исполнилось 50 лет, перелез через ограждение, установленное перед вольером, просунул руки в клетку и начал трепать львицу за уши. Животное вцепилось мужчине в руки и начало затягивать его в клетку. Со слов представителя работодателя, на крики пострадавшего прибежал другой сотрудник зоопарка и начал спасать коллегу, кидая снег в морду львице. Когда она отвлеклась от добычи, удалось выдернуть тракториста.

В состоянии шока он был доставлен в ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 12». Мужчина получил множественные обширные рваные раны обеих рук. «В настоящее время медицинское заключение о наличии или отсутствии следов алкоголя в крови пострадавшего не представлено. Проводится расследование», — отмечается в сообщении.

Напомним также, что по данному факту проводится доследственная проверка.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
На обломках Ту-154 не нашли следов взрывчатки
Путин дал старт подаче газа в Крым
Груз фонда Елизаветы Глинки доставили в Сирию
Вице-премьер РФ уточнил информацию о «зеленке» по рецепту
Visa заявила, что не взимает комиссию за свои услуги
Путин рассказал о загрязнении поверхностных вод в России
Составлен рейтинг самых важных научных событий года
Спорт
Футбол за два часа до Нового года. Анонс АПЛ В премьер-лиге наступил ежегодный многодневный праздник - в течение полутора недель пройдут сразу три тура, так что болельщикам будет некогда скучать
Авто
Во Франции воскрес обанкротившийся российский автопроизводитель Пластиковый Tagaz Aquila теперь выпускает французская компания MPM Motors, которая, впрочем, принадлежит бывшему владельцу завода ТагАЗ
Hi-Tech
Технологии года, которые изменят будущее Мы собрали несколько интересных инноваций, представленных в этом году, которые смогут существенно изменить наш мир или сделать жизнь человека проще
Кино
Панайотова просят спеть песню Джорджа Майкла в финале «Голоса» Поклонники считают, что в своем финальном выступлении артист должен выступить с композицией скончавшегося британского певца
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
В России появится несколько памятников и улиц Фиделя Кастро
Название для Керченского моста выберут в 2017 году
Названы города с самым дорогим арендным жильем
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Сын Евгения Плющенко дебютировал в шоу отца (видео) Маленький Саша выходит на поклон в финале спектакля «Щелкунчик».
Все о ремонте
6 правил размещения духовки на кухне
Секреты скандинавского интерьера: не бойтесь пустоты
Как выбрать плинтус для пола — правила и советы
Все про светлые межкомнатные двери
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь