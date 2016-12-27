К пожизненному лишению свободы приговорили костанайца

39-летний Алексей Супрядкин и 37-летний Александр Коновалов признаны виновными в совершении жестокого убийства троих человек. Их жертвы в момент совершения преступления находились в беспомощном состоянии.

Преступники были наемными работниками в индивидуальном хозяйстве и занимались заготовкой березовых веников. Между Супрядкиным и работодателем случился конфликт, в результате которого рабочий затаил обиду.

Некоторое время спустя, распивая спиртное после трудового дня, Супрядкин вместе с Коноваловым предположили, что их могут оставить без заработка. Они тут же договорились отомстить предполагаемым обидчикам — работодателю и двум его знакомым.

Убийства совершил Супрядкин той же ночью с помощью топора. Коновалов находился рядом и указал подельнику на одного человека, который еще оставался жив. Супрядкин добил его.

Преступники избавились от тел, оставив их в безлюдном месте — сбросили в кювет грейдера. После чего они скрылись с места преступления и направились в г. Рудный. Там они вскоре были задержаны сотрудниками полиции.

Супрядкину суд назначил наказание в виде пожизненного лишения свободы в исправительной колонии особого режима. Коновалову — в виде 20 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.