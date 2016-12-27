Соколов пояснил, почему Минтранс не может приостановить эксплуатации Ту-154

«Решение об эксплуатации тех или иных типов самолетов государственной авиации должны принимать те ведомства, в чьем ведении эти самолеты находятся. Данный борт относился не к самолетам гражданской авиации, находящейся в ведении Росавиации, поэтому решение по нему должно приниматься соответствующим ведомством», — сказал Соколов, отвечая на вопрос о том, не стоит ли запретить эксплуатацию Ту-154 после трагедии.

«В принципе, хочу сказать, что этот тип хоть и давно эксплуатируется, зарекомендовал себя как достаточно надежный самолет. И несмотря на то, что сегодня именно этот тип — именно Ту-154-Б2 — не используется в гражданской авиации, но это связано не с какими-то требованиями безопасности, а исключительно с тем, что он работает с повышенными шумовыми характеристиками, расходом топлива», — сказал министр.

В воскресенье утром Ту-154 Минобороны, вылетевший в Сирию из Москвы, потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в Сочи. На борту находились 92 человека, в том числе 64 артиста Ансамбля имени Александрова, девять журналистов «Первого канала», НТВ и телеканала «Звезда», а также глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.