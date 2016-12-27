Следком Татарстана возбудил дело о смерти ребенка в больнице

(Казань, 27 декабря, «Татар-информ»). В отношении неустановленных должностных лиц Алексеевской центральной районной больницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Причинение смерти по неосторожности ввиду ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей», сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Решается вопрос о назначении необходимых экспертиз. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

В ночь на 9 декабря 2016 года в родильном отделении Алексеевской ЦРБ 30-летняя местная жительница родила ребенка, который спустя два дня скончался в палате интенсивной терапии. Согласно результатам служебного расследования, причиной смерти ребенка стало «кровоизлияние в мозг при родовой травме».