Семерым фигурантам дела о массовом отравлении «Боярышником» предъявлены обвинения

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Семерым фигурантам уголовного дела о массовом отравлении в Иркутской области концентратом для принятия ванн «Боярышник» предъявлены обвинения. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«Пятым следственным управлением ГСУ СК России с дислокацией в городе Новосибирске продолжается расследование по уголовному делу о гибели людей в Иркутске после употребления спиртосодержащего средства. Семи лицам предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (“Производство, хранение, сбыт товаров и продукции, а также выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности”)», — отметила она.