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17:37 (мск), источник: ТАСС

Семерым фигурантам дела о массовом отравлении «Боярышником» предъявлены обвинения

Они обвиняются по статье УК РФ «Производство, хранение, сбыт товаров и продукции, а также выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Семерым фигурантам уголовного дела о массовом отравлении в Иркутской области концентратом для принятия ванн «Боярышник» предъявлены обвинения. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«Пятым следственным управлением ГСУ СК России с дислокацией в городе Новосибирске продолжается расследование по уголовному делу о гибели людей в Иркутске после употребления спиртосодержащего средства. Семи лицам предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (“Производство, хранение, сбыт товаров и продукции, а также выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности”)», — отметила она.

Комментарии
5
илья яскин
у нас в Астрахани как продавали так и продают фуфырики но это не главная проблема молодежь от 18 лет через интернет приобретает сильнейший психотропный наркотик от которого у них в процессе употребления возникают маниакальные наклонности резкие порывы насилия говорят кто употребляет сыворотку правды психотропный наркотик цру не способны размножатся
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реап рапр
Опять с ними цацкаются в итоге и дальше будут травить людей на смерть.Надо по 105 п.2 а статье судить Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку ... двух или более лиц.
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Silvo
какая национальность убийц?
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