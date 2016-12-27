В Омске Toyota врезалась в дорогой спорткар Chevrolet Camaro

В результате у мощной заднеприводной машины поврежден бампер, у японской иномарки сильно разбит капот. Кто стал виновником аварии, пока не ясно, однако симпатии омичей явно на стороне спорткара. Соцсети заполнены фотографиями разбитого Camaro и сочувственными комментариями.

ДТП произошло сегодня днем в районе пересечения улиц 33-я Северная и Герцена. Желтый Chevrolet Camaro столкнулся с Toyota Caldina.

Жалеют, в основном, дорогую машину. И иронизируют по поводу уместности спорткара на омских дорогах в это время года.

— Каким надо быть умным водилой, чтоб на этом жёлтом ведре кататься зимой да ещё по таким дорогам! — возмущаются пользователи.