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17:53 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе полиция разыскивает троих несовершеннолетних

УФА, 27 дек 2016. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/. В Уфе сотрудники полиции разыскивают троих несовершеннолетних. Двое братьев и их сестра ушли из дома и пропали.

Сегодня в 16 часов дня в полицию города Уфы обратилась пожилая горожанка, которая попросила найти ее троих пропавших внуков: Глеба, Егора и Ксению Полянских. По предварительным данным, мальчики шести и семи лет, а также девятилетняя девочка накануне около 19 часов вместе уехали к друзьям в микрорайон Инорс на улицу Мушникова. Там они переночевали и утром ушли. Больше их никто не видел, домой они не возвращались.

В настоящее время полицейские города Уфы принимают все меры по розыску несовершеннолетних. «Если вы что-нибудь знаете о местонахождении пропавших детей, просим немедленно сообщить информацию по телефонам: 237−19−60, 252−52−00 или «02», — сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

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