В Уфе полиция разыскивает троих несовершеннолетних

Сегодня в 16 часов дня в полицию города Уфы обратилась пожилая горожанка, которая попросила найти ее троих пропавших внуков: Глеба, Егора и Ксению Полянских. По предварительным данным, мальчики шести и семи лет, а также девятилетняя девочка накануне около 19 часов вместе уехали к друзьям в микрорайон Инорс на улицу Мушникова. Там они переночевали и утром ушли. Больше их никто не видел, домой они не возвращались.

В настоящее время полицейские города Уфы принимают все меры по розыску несовершеннолетних. «Если вы что-нибудь знаете о местонахождении пропавших детей, просим немедленно сообщить информацию по телефонам: 237−19−60, 252−52−00 или «02», — сообщили в пресс-службе МВД по РБ.