Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сочи станет китайским курортом
Современные врачи подтвердили диагноз 18 века
СМИ узнали о результатах осмотра водолазами корпуса Ту-154
Сын Евгения Плющенко дебютировал в шоу отца (видео)
70 новогодних подарков не дороже 3000 рублей
«Ну здравствуй, брат». Лучшие кинороли Сергея Бодрова-младшегоАртисту удалось стать главным кумиром потерянного поколения 1990-х
Очевидец рассказал о поисковой операции на месте крушения Ту-154
Тайна непростой судьбы Носика
В Крыму снесут еще 10 тысяч домов
Лучшим зданием 2016 года назван «дом-трансформер»
«Месть Москве»: британские СМИ о катастрофе Ту-154
Рынска рада гибели журналистов в катастрофе Ту-154
Как сейчас живут дети Сергея Бодрова
Как выглядит новогодняя елка дома у Ксении Собчак (фото)
От новогоднего переедания можно умереть
Беременных просят не пользоваться косметикой
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет
Лимузины ЗИЛ: производство продолжается
Фоторепортажи
12Умер Джордж Майкл
12Акции памяти о погибших в авиакатастрофе в Сочи
10«В чем сила, брат?»
20Россия готовится к Новому году
18:04 (мск), источник: Volga News

Осужденные за убийство боксера Еремеева обжалуют приговор

Приговор Самарского облсуда, вынесенный Александру Лукьянову, получившему 16 лет лишения свободы за убийство Андрея Еремеев, будет обжалован, сообщил адвокат Андрей Карномазов.

По мнению защитника, в этом деле был опробован новый способ манипулирования присяжными.

«Председательствующий судья, ознакомившись с результатами голосования, три дня гонял присяжных под разными предлогами в совещательную комнату, а на четвертый день вдруг половина присяжных не явилась в суд», — рассказал Карномазов.

По его словам, во время последующего рассмотрения дела уже с другой коллегией присяжных судья «засекретил» дело от защиты, не давая с ним знакомиться. Лишь когда новая коллегия присяжных наконец-то вынесла обвинительный вердикт и судья приговорил обвиняемых к длительным срокам заключения, защита смогла ознакомиться с делом. Оказалось, что предыдущая коллегия полностью оправдала Лукьянова, но оглашение вердикта было сорвано тем, что половина присяжных, дисциплинировано ходивших на процесс целый месяц, внезапно заболели или были вызваны на работу. А председательствующий судья, не выясняя реальных причин и не откладывая дело, немедленно распустил коллегию без выяснения мнения сторон.

«Очевидно, что имел место управляемый процесс со стороны как председательствующего судьи, так и со стороны аппарата Самарского областного суда», — резюмировал адвокат.

Также адвокат Виталий Хесин, защищавший интересы Юрия Сабаева, приговоренного к 14 годам лишения свободы, сообщил, что в связи с суровостью приговора он будет его обжаловать.

Напомним, тело 42-летнего самарского боксера Андрея Еремеева с огнестрельными ранениями было обнаружено примерно 26 января 2015 г. у дома на ул. Солнечной в Промышленном районе Самары.

Через несколько дней был задержан предполагаемый исполнитель убийства — 37-летний Михаил Полатбеков. В начале февраля 2015 г. правоохранители вышли на двух предполагаемых пособников киллера: 37-летнего Юрия Сабаева и 49-летнего Андрея Перегудова. Позже был найден третий подозреваемый в пособничестве в убийстве — 45-летний Андрей Лукьянов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Губернатор: "Совместная с Роскосмосом работа и для области, и для страны даст огромный эффект"
Установлены и допрошены новые очевидцы катастрофы Ту-154
Путин дал старт подаче газа в Крым
Груз фонда Елизаветы Глинки доставили в Сирию
Вице-премьер РФ уточнил информацию о «зеленке» по рецепту
Visa ответила на претензии российских ритейлеров
В МГУ перенесли рассмотрение диссертации Владимира Мединского
Составлен рейтинг самых важных научных событий года
Спорт
Футбол за два часа до Нового года. Анонс АПЛ В премьер-лиге наступил ежегодный многодневный праздник - в течение полутора недель пройдут сразу три тура, так что болельщикам будет некогда скучать
Авто
Во Франции воскрес обанкротившийся российский автопроизводитель Пластиковый Tagaz Aquila теперь выпускает французская компания MPM Motors, которая, впрочем, принадлежит бывшему владельцу завода ТагАЗ
Hi-Tech
Технологии года, которые изменят будущее Мы собрали несколько интересных инноваций, представленных в этом году, которые смогут существенно изменить наш мир или сделать жизнь человека проще
Кино
Панайотова просят спеть песню Джорджа Майкла в финале «Голоса» Поклонники считают, что в своем финальном выступлении артист должен выступить с композицией скончавшегося британского певца
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
В России появится несколько памятников и улиц Фиделя Кастро
Платная парковка появилась еще на 206 улицах Москвы
Как оформить комнату «на вырост»: 5 советов
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Сын Евгения Плющенко дебютировал в шоу отца (видео) Маленький Саша выходит на поклон в финале спектакля «Щелкунчик».
Все о ремонте
Как подобрать обои для ванной комнаты
Ремонт в маленькой квартире: оптимизация свободного пространства
Выбираем мрамор под интерьерную задачу
6 простых способов подготовить дом к Новому году
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь