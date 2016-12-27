Осужденные за убийство боксера Еремеева обжалуют приговор
Приговор Самарского облсуда, вынесенный Александру Лукьянову, получившему 16 лет лишения свободы за убийство Андрея Еремеев, будет обжалован, сообщил адвокат Андрей Карномазов.
Приговор Самарского облсуда, вынесенный Александру Лукьянову, получившему 16 лет лишения свободы за убийство Андрея Еремеев, будет обжалован, сообщил адвокат Андрей Карномазов.
По мнению защитника, в этом деле был опробован новый способ манипулирования присяжными.
«Председательствующий судья, ознакомившись с результатами голосования, три дня гонял присяжных под разными предлогами в совещательную комнату, а на четвертый день вдруг половина присяжных не явилась в суд», — рассказал Карномазов.
По его словам, во время последующего рассмотрения дела уже с другой коллегией присяжных судья «засекретил» дело от защиты, не давая с ним знакомиться. Лишь когда новая коллегия присяжных
«Очевидно, что имел место управляемый процесс со стороны как председательствующего судьи, так и со стороны аппарата Самарского областного суда», — резюмировал адвокат.
Также адвокат Виталий Хесин, защищавший интересы Юрия Сабаева, приговоренного к 14 годам лишения свободы, сообщил, что в связи с суровостью приговора он будет его обжаловать.
Напомним, тело 42-летнего самарского боксера Андрея Еремеева с огнестрельными ранениями было обнаружено примерно 26 января 2015 г. у дома на ул. Солнечной в Промышленном районе Самары.
Через несколько дней был задержан предполагаемый исполнитель убийства — 37-летний Михаил Полатбеков. В начале февраля 2015 г. правоохранители вышли на двух предполагаемых пособников киллера: 37-летнего Юрия Сабаева и 49-летнего Андрея Перегудова. Позже был найден третий подозреваемый в пособничестве в убийстве — 45-летний Андрей Лукьянов.