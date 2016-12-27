Электровоз и 12 вагонов сошли с рельсов
Происшествие произошло на станции Бабатай Карагандинского отделения железной дороги, информирует нацкомпания КТЖ.
Происшествие произошло на станции Бабатай Карагандинского отделения железной дороги, информирует нацкомпания КТЖ.
В 17.15 27 декабря электровоз и 12 вагонов сошли с рельсов, и
Никто не пострадал. Сейчас специальные восстановительные поезда занимаются ликвидацией последствий происшествия.
По прогнозу компании, восстановить движение поездов удастся к 23 часам. Причины схода вагонов выясняет специальная комиссия.