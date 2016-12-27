Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Какое жилье называют комфортклассом и почему?
Современные врачи подтвердили диагноз 18 века
СМИ узнали, как командир упавшего Ту-154 хотел посадить самолет
Психологи узнали, до какого возраста дети верят в Деда Мороза
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
«Ну здравствуй, брат». Лучшие кинороли Сергея Бодрова-младшегоАртисту удалось стать главным кумиром потерянного поколения 1990-х
Очевидец рассказал о поисковой операции на месте крушения Ту-154
Тайна непростой судьбы Носика
Квартиры будут падать в цене еще несколько лет
Сочи станет китайским курортом
«Времени у Киева не так много»: ДНР о важных переменах в Донбассе
"Пытался угнать самолет в РФ": СМИ об украинцах
70 новогодних подарков не дороже 3000 рублей
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
5 психических болезней из русских сказок
Шотландские ученые объяснили существование секса
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет
Лимузины ЗИЛ: производство продолжается
Фоторепортажи
12Умер Джордж Майкл
12Акции памяти о погибших в авиакатастрофе в Сочи
10«В чем сила, брат?»
20Россия готовится к Новому году
17:56 (мск), источник: 365info.kz

Электровоз и 12 вагонов сошли с рельсов

Происшествие произошло на станции Бабатай Карагандинского отделения железной дороги, информирует нацкомпания КТЖ.

Источник: 365info.kz

В 17.15 27 декабря электровоз и 12 вагонов сошли с рельсов, из-за чего движение поездов приостановлено, сообщает «Казахстан темир жолы».

Никто не пострадал. Сейчас специальные восстановительные поезда занимаются ликвидацией последствий происшествия.

По прогнозу компании, восстановить движение поездов удастся к 23 часам. Причины схода вагонов выясняет специальная комиссия.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Казашки перестали доверять своим мужчинам - казахам
Установлены и допрошены новые очевидцы катастрофы Ту-154
Путин дал старт подаче газа в Крым
Груз фонда Елизаветы Глинки доставили в Сирию
Вице-премьер РФ уточнил информацию о «зеленке» по рецепту
Visa ответила на претензии российских ритейлеров
В МГУ перенесли рассмотрение диссертации Владимира Мединского
Составлен рейтинг самых важных научных событий года
Спорт
Футбол за два часа до Нового года. Анонс АПЛ В премьер-лиге наступил ежегодный многодневный праздник - в течение полутора недель пройдут сразу три тура, так что болельщикам будет некогда скучать
Авто
Во Франции воскрес обанкротившийся российский автопроизводитель Пластиковый Tagaz Aquila теперь выпускает французская компания MPM Motors, которая, впрочем, принадлежит бывшему владельцу завода ТагАЗ
Hi-Tech
Технологии года, которые изменят будущее Мы собрали несколько интересных инноваций, представленных в этом году, которые смогут существенно изменить наш мир или сделать жизнь человека проще
Кино
Панайотова просят спеть песню Джорджа Майкла в финале «Голоса» Поклонники считают, что в своем финальном выступлении артист должен выступить с композицией скончавшегося британского певца
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Сочи станет китайским курортом
Сайт мэра Москвы перестал принимать жалобы на обслуживание домов
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Сын Евгения Плющенко дебютировал в шоу отца (видео) Маленький Саша выходит на поклон в финале спектакля «Щелкунчик».
Все о ремонте
Как подобрать обои для ванной комнаты
Ремонт в маленькой квартире: оптимизация свободного пространства
Выбираем мрамор под интерьерную задачу
6 простых способов подготовить дом к Новому году
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь