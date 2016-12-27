В 17.15 27 декабря электровоз и 12 вагонов сошли с рельсов, и з-за чего движение поездов приостановлено, сообщает «Казахстан темир жолы».

Никто не пострадал. Сейчас специальные восстановительные поезда занимаются ликвидацией последствий происшествия.



По прогнозу компании, восстановить движение поездов удастся к 23 часам. Причины схода вагонов выясняет специальная комиссия.