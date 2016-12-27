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18:19 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

В Азове спасли школьников, которые вышли на тонкий лёд

Группа школьников вышла на тонкий лёд в районе подвесного моста города Азова.

Их вовремя заметил патруль областной поисково-спасательной службы и вывел на берег. Это уже не первый случай за неделю. В воскресенье с этого же места были эвакуированы рыбаки.

Спасатели предупреждают, что сейчас по всей Ростовской области лёд непрочный и выходить на водоёмы опасно.

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