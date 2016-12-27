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18:33 (мск), источник: РБК

В Минтрансе рассказали о распавшемся на части после крушения Ту-154

Самолет Министерства обороны России Ту-154, который потерпел крушение 25 декабря над Черными морем, распался на несколько фрагментов.

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Об этом заявил глава Минтранса и глава правительственной комиссии по расследованию данной авиакатастрофы Максим Соколов, передает «РИА Новости».

Так как воздушное судно распалось на несколько частей, «говорить о какой-то основной части, наверное, сейчас не представляется возможным»

Кроме того, Соколов отметил, что в Черном море есть «основная зона», где находятся обломки Ту-154.

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«Мы по ней сейчас работаем», — сказал глава российского Минтранса. Он отметил, что зона распространения обломков находится в пределах одной морской мили (1852 м.) на глубине от 17 до 37 метров.

Как заявили в Министерстве обороны России ТАСС, во вторник, 27 декабря, были обнаружены, в том числе, три обломка Ту-154: двигатель, стойка шасси и элементы обшивки самолета. Они были найдены на удалении 1600 м и 4500 м.

Как рассказали в силовых структурах ТАСС, Ту-154 рухнул в Черное море, когда пилоты убирали увеличивающую подъемную силу крыла механизацию. Как отметил источник агентства, самолет зашел в воду под большим углом атаки на скорости 510 км/ч с «левым креном».

Специалисты готовы приступить к расшифровке черных ящиков Ту-154
© Ньюстюб
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