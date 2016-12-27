Установлены и допрошены новые очевидцы катастрофы Ту-154

«Установлены и допрошены новые очевидцы авиакатастрофы, включая человека, который снял взлет, последующий полет и падение воздушного судна в море, — сказала она. — Помимо этой видеозаписи, изъяты записи посадки Ту-154 в международном аэропорту Сочи, последующего руления к месту стоянки и прохождения пограничного контроля его пассажирами».

Петренко также заявила, что потерпевшими по делу о крушении самолета уже признаны более 90 человек.

Она также отметила, что «для организации социальных и страховых выплат в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, а также в Федеральную службу по труду и занятости населения направлены списки лиц, находившихся на борту разбившегося самолета».