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19:50 (мск), источник: Интерфакс

На поверхность подняты все три бортовых самописца Ту-154

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU — Участники поисковой операции на месте крушения Ту-154 под Сочи подняли на поверхность все черные ящики разбившегося лайнера, сообщил «Интерфаксу» источник в оперативном штабе на месте ЧС.

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«На поверхность подняты все три бортовых самописца, их состояние визуально приемлемое, предварительно, они подлежат расшифровке», — сказал источник.

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Ранее сообщалось о подъеме параметрического самописца. Он уже передан на расшифровку в один из НИИ Минобороны в Москву.

Самолет Минобороны Ту-154 пропал с радаров утром 25 декабря через несколько минут после вылета из Сочи. На борту находились 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, ансамбль песни и пляски имени Александрова и главу фонда «Справедливая помощь» Елизавету Глинку. Они направлялись в Сирию.

Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья. Все находившиеся на борту погибли.

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