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20:00 (мск), источник: Интерфакс

Источник назвал причиной крушения Ту-154 рассогласованность работы закрылков

По предварительным данным, произошло «сваливание» при недостаточной для взлета подъемной силе крыла.

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Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU — Самолет Ту-154 Минобороны, по предварительным данным, потерпел крушение из-за «сваливания» при недостаточной для взлета подъемной силе крыла, сообщил «Интерфаксу» источник в оперативном штабе на месте ЧС.

По предварительным данным, на борту рассогласованно сработали закрылки, в результате их невыхода подъемная сила была потеряна, скорость не была достаточной для набора высоты, и самолет свалился.
источник "Интерфакса"

По его словам, пока не установлена причина, по которой закрылки могли сработать нештатно.

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«Интерфакс» пока не располагает официальным подтверждением данной информации.

Ранее сегодня глава Минтранса Максим Соколов заявил, что пока какие-либо выводы о причинах катастрофы делать преждевременно. «В рамках следствия и расследования технической комиссии министерства обороны будут расследованы все вопросы, в том числе и качество топлива», — заявил он, добавив, что версия теракта также рассматривается, но не является основной.

Самолет Минобороны Ту-154 пропал с радаров утром 25 декабря через несколько минут после вылета из Сочи. На борту находились 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, ансамбль песни и пляски имени Александрова и главу фонда «Справедливая помощь» Елизавету Глинку. Они направлялись в Сирию.

Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья. Все находившиеся на борту погибли.

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© Ньюстюб
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