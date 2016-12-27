Источник назвал причиной крушения Ту-154 рассогласованность работы закрылков

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU — Самолет Ту-154 Минобороны, по предварительным данным, потерпел крушение из-за «сваливания» при недостаточной для взлета подъемной силе крыла, сообщил «Интерфаксу» источник в оперативном штабе на месте ЧС.

По предварительным данным, на борту рассогласованно сработали закрылки, в результате их невыхода подъемная сила была потеряна, скорость не была достаточной для набора высоты, и самолет свалился.

По его словам, пока не установлена причина, по которой закрылки могли сработать нештатно.

«Интерфакс» пока не располагает официальным подтверждением данной информации.

Ранее сегодня глава Минтранса Максим Соколов заявил, что пока какие-либо выводы о причинах катастрофы делать преждевременно. «В рамках следствия и расследования технической комиссии министерства обороны будут расследованы все вопросы, в том числе и качество топлива», — заявил он, добавив, что версия теракта также рассматривается, но не является основной.

Самолет Минобороны Ту-154 пропал с радаров утром 25 декабря через несколько минут после вылета из Сочи. На борту находились 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, ансамбль песни и пляски имени Александрова и главу фонда «Справедливая помощь» Елизавету Глинку. Они направлялись в Сирию.

Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья. Все находившиеся на борту погибли.