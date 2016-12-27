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21:41 (мск), источник: Tengrinews

На железнодорожном вокзале Астаны пассажирский коллапс

На железнодорожном вокзале в Астане по всем направлениям задерживаются поезда. Об этом вечером 27 декабря Tengrinews.kz сообщили в диспетчерской вокзала.

Источник: Tengrinews

«Задержка по техническим причинам на пять часов по всем направлениям. Возможно еще продлиться. Пока точно не можем сказать, что случилось», — сообщил оператор.

Пассажиры не могут уехать из-за многочасовой задержки поездов. Пользователи выкладывают в соцсетях фото и видео с вокзала.

«Негде было даже встать, очень много было народу, я помню в прошлом году, в новогоднюю ночь тоже такое было, а сейчас даже больше людей стояло чем в прошлом году. Примерно даже в два раза больше было людей», — рассказал один из очевидцев.

«Полный беспредел происходит на железной дороге в эти минуты! Электричку из Караганды задержали на 7 часов, люди вынуждены добираться самостоятельно из Осакаровки. Теперь полупустой состав с пассажирами таскают по путям туда-сюда!!! Теперь полупустой состав с пассажирами таскают по путям туда-сюда!!!» — написал пользователь Tolegen Imanbayev.

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«Мне удалось спасти маму из этого ада! Как только я узнал о задержке поезда, незамедлительно отправил в Аэропорт Астаны, что бы она вылетела ближайшим рейсом в Алматы. Она ехала из Петропавловска, и должна была прибыть в 10.00, чтобы вылететь в 12.30 на отдых. Узнала она о задержке случайно. Если бы не спохватились, отдых пропал! Билетов сейчас уже на самолет нет. Все кто едет транзитом, могут опоздать… Никто не работает с пассажирами, не объясняет причин задержки. Нет превентивного оповещения пассажиров посредством мобильной связи, нет точной информации о продолжительности задержки, нет условий ожидания, нет порядка на парковке, нет менеджмента. Сейчас самое время проявить профессионализм. Выйти к людям, успокоить, подогнать машины с горячим чаем и закусками, разместить пожилых и матерей с детьми в гостинице», — описал ситуацию пользователь Denis Krivosheyev на своей странице Facebook.

По некоторым данным, причиной задержки поездов стал сход электровоза и 12 вагонов на станции Бабатай в Карагандинской области. Инцидент произошел 27 декабря в 17.15 по местному времени.

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