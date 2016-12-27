На железнодорожном вокзале Астаны пассажирский коллапс

«Задержка по техническим причинам на пять часов по всем направлениям. Возможно еще продлиться. Пока точно не можем сказать, что случилось», — сообщил оператор.

Пассажиры не могут уехать из-за многочасовой задержки поездов. Пользователи выкладывают в соцсетях фото и видео с вокзала.

«Негде было даже встать, очень много было народу, я помню в прошлом году, в новогоднюю ночь тоже такое было, а сейчас даже больше людей стояло чем в прошлом году. Примерно даже в два раза больше было людей», — рассказал один из очевидцев.

«Полный беспредел происходит на железной дороге в эти минуты! Электричку из Караганды задержали на 7 часов, люди вынуждены добираться самостоятельно из Осакаровки. Теперь полупустой состав с пассажирами таскают по путям туда-сюда!!! Теперь полупустой состав с пассажирами таскают по путям туда-сюда!!!» — написал пользователь Tolegen Imanbayev.