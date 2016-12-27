Минобороны рассказало о первых итогах расшифровки черных ящиков Ту-154

В ведомстве отметили, что расшифровка магнитного носителя продолжается в Центральном научно-исследовательском институте ВВС.

Окончательные выводы о причинах авиакатастрофы сделает государственная комиссия после изучения всех возможных факторов.

Акции памяти о погибших в авиакатастрофе в Сочи

В воскресенье утром Ту-154 Минобороны, вылетевший в Сирию из Москвы, потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в Сочи.

На борту находились 92 человека, в том числе 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять журналистов Первого канала, НТВ и телеканала «Звезда», а также глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.

В числе основных версий трагедии рассматривались попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета.