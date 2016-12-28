На месте крушения Ту-154 нашли крупный обломок самолета и фрагменты тел

«Обнаружено большое скопление обломков самолета и фрагментов тел на участке шириной от 2,5 до 5 метров и протяженностью 200 метров», — уточнил собеседник агентства.

По его словам, три обломка нашли «на расстоянии 4,5 километра от берега на глубине около 20 метров». Размеры одного из них — 2 на 3 метра, второго — более 60 метров в длину, а третьего — около 5 метров в длину.

Ранее стало известно, что специалисты нашли все три черных ящика Ту-154. Основной бортовой самописец доставили в ЦНИИ Минобороны в Люберцах для расшифровки.

В воскресенье утром Ту-154 Минобороны, вылетевший в Сирию из Москвы, потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в Сочи. На борту находились 92 человека, в том числе 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять журналистов Первого канала, НТВ и телеканала «Звезда», а также глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.

В числе основных версий трагедии рассматриваются попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета.

Специалисты подняли на поверхность первый черный ящик разбившегося Ту-154.