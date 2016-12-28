КИШИНЕВ, 28 дек — Sputnik. В ночь на среду в Молдове произошло мощное землетрясение. По предварительным данным, магнитуда толчков составила 5,8.

В Молдове последнее сильное землетрясение произошло в ночь на 25 сентября. Тогда магнитуда толчков составила около 5. Очаг залегал в румынских горах Вранча, где магнитуда была еще выше.

После этого руководитель Центра сейсмологии Ион Илиеш высказал мнение, что мы находимся в периоде подготовки нового мощного землетрясения.

По его словам, как правило, такие землетрясения, как в ночь на 25 сентября происходят раз в 5−6 лет, но в последнее время они участились. За последние три года уже было три землетрясения во Вранче. Как утверждает Илиеш, «по анализу самых сильных землетрясений, которые происходили в нашем регионе, бывало, что перед мощным землетрясением проходил ряд землетрясений, подобных последнему, то есть магнитудой 5−6 баллов».