Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сочи станет китайским курортом
Три невероятных сценария конца света — с эпилогом
Песков ответил на призыв наказать журналистку за слова о Ту-154
"Не могла сидеть в шикарной киевской квартире": Ясина о Глинке
Как выглядит новогодняя елка дома у Ксении Собчак (фото)
Теракт на рождественской ярмарке: хронология событий Die Welt: исполнитель теракта в Берлине все еще на свободе и вооружен
Работающих россиян ждут новые проверки
Приемные дети в звездных семьях
Названа основная версия крушения Ту-154
Стрелок ранил в Москве 5 человек
«Месть Москве»: британские СМИ о катастрофе Ту-154
Рынска рада гибели журналистов в катастрофе Ту-154
Как сейчас живут дети Сергея Бодрова
Как выглядит новогодняя елка дома у Ксении Собчак (фото)
Беременных просят не пользоваться косметикой
Три невероятных сценария конца света — с эпилогом
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет
Лимузины ЗИЛ: производство продолжается
Фоторепортажи
9Cкончалась Кэрри Фишер
10«В чем сила, брат?»
17Крушение Ту-154 в Сочи. Поисковая операция
12Умер Джордж Майкл
03:14 (мск), источник: VLADNEWS

​В Приморье произошло серьезное ДТП

Большегруз упал с полутораметровой высоты.

Источник: VLADNEWS

Грузовик улетел с приморской трассы в кювет, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент произошел в районе Дальнереченска. Водитель грузового транспорта марки HINO не справился с управлением своего транспортного средства на затяжном скользком спуске и не «вписался» в поворот. В результате автолюбитель опрокинул автомобиль в кювет с полутораметровой высоты. Судя по всему, в момент происшествия в контейнере транспорта находился груз, так как от автомобиля до трассы проглядывается тропа — следствие того, что содержимое автомобиля перетаскивали из пострадавшего транспортного средства в другой грузовой транспорт, стоящий на трассе.

По предварительной информации — никто не пострадал. Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить сотрудникам ДПС.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
76 молодых педагогов пришли работать в школы и детские сады Владивостока в этом году
Расшифрован речевой самописец самолета Ту-154
Госдеп прокомментировал слова Эрдогана о поддержке ИГ коалицией
Cкончалась Кэрри Фишер, исполнительница роли принцессы Леи в саге «Звездные войны»
Черногория объявила двух россиян в международный розыск
Барак Обама и Синдзо Абэ возложили венки в Перл-Харборе
Российские хоккеисты забросили 9 шайб в матче молодежного ЧМ
Составлен рейтинг самых важных научных событий года
Спорт
Ерёменко, «Динамо» и другие разочарования 2016 года В списке главных разочарований года — футболисты, тренеры, чиновники и даже одна целая московская команда
Авто
В Германии продают лимузин Владимира Путина На немецком сайте mobile.de появилось объявление о продаже огромного лимузина Mercedes-Benz Guard S 600 1995 года выпуска
Hi-Tech
Технологии года, которые изменят будущее Мы собрали несколько интересных инноваций, представленных в этом году, которые смогут существенно изменить наш мир или сделать жизнь человека проще
Кино
Панайотова просят спеть песню Джорджа Майкла в финале «Голоса» Поклонники считают, что в своем финальном выступлении артист должен выступить с композицией скончавшегося британского певца
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Сочи станет китайским курортом
Сайт мэра Москвы перестал принимать жалобы на обслуживание домов
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Сын Евгения Плющенко дебютировал в шоу отца (видео) Маленький Саша выходит на поклон в финале спектакля «Щелкунчик».
Попмеханика
Как выглядит взрыв фейеверка весом 260 кг?
Что нельзя делать с автомобилем зимой?
Камера, снимающая 580 000 000 000 кадров в секунду
10 полезных гаджетов, о существовании которых не знали
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь