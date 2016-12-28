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03:04 (мск), источник: РИА Новости

В Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,6

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло на востоке Румынии, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Источник: AP 2016

Толчки были зафиксированы в 23.20 по времени UTC (02.20 мск) в 8 километрах к западу от города Нережу в румынском жудеце (уезде) Вранча. Очаг залегал на глубине 81 километра.

Информации о жертвах и разрушениях не поступало.

Землетрясение ощущалось в соседней Молдавии. Как сообщил РИА Новости дежурный Центра сейсмологии Академии наук Молдавии, в Кишиневе ощущались толчки силой в 5,8 баллов.

Уезд Вранча расположен у изгиба Среднекарпатского хребта и является самым сейсмоопасным в Румынии. В 1977 году там произошло землетрясение силой 8 баллов в эпицентре и около 7,5 — в Бухаресте, погибли около 1,5 тысяч человек.

Комментарии
1
Ольга Фролова
Когда будет информация
Сейсмологов
о возможных повторных 'толчках' ?
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