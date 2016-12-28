В Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,6

Толчки были зафиксированы в 23.20 по времени UTC (02.20 мск) в 8 километрах к западу от города Нережу в румынском жудеце (уезде) Вранча. Очаг залегал на глубине 81 километра.

Информации о жертвах и разрушениях не поступало.

Землетрясение ощущалось в соседней Молдавии. Как сообщил РИА Новости дежурный Центра сейсмологии Академии наук Молдавии, в Кишиневе ощущались толчки силой в 5,8 баллов.

Уезд Вранча расположен у изгиба Среднекарпатского хребта и является самым сейсмоопасным в Румынии. В 1977 году там произошло землетрясение силой 8 баллов в эпицентре и около 7,5 — в Бухаресте, погибли около 1,5 тысяч человек.