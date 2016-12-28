Опасный груз нашли в Lexus во Владивостоке

Находясь на маршруте патрулирования на улице Маковского, инспекторы ДПС остановили Lexus. При проверке документов пассажир внедорожника заметно нервничал, чем вызвал подозрения сотрудников ОВД. При досмотре автомобиля полицейские обнаружили портфель, под подкладкой которого находился сверток с порошком.

На место была вызвана следственно-оперативная группа. Эксперт-криминалист изъял вещество и направил его на исследование. Экспертиза показала, что изъятое — героин общей массой более 40 граммов.

По факту незаконного хранения наркотиков возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Незаконное приобретение, хранение перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, совершенные в особо крупном размере».