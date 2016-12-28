Опасный груз нашли в Lexus во Владивостоке
Полицейские Владивостока изъяли у пассажира внедорожника героин в особо крупном размере, сообщает ИА Дейта.
Полицейские Владивостока изъяли у пассажира внедорожника героин в особо крупном размере, сообщает ИА Дейта.
Находясь на маршруте патрулирования на улице Маковского, инспекторы ДПС остановили Lexus. При проверке документов пассажир внедорожника заметно нервничал, чем вызвал подозрения сотрудников ОВД. При досмотре автомобиля полицейские обнаружили портфель, под подкладкой которого находился сверток с порошком.
На место была вызвана
По факту незаконного хранения наркотиков возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Незаконное приобретение, хранение перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, совершенные в особо крупном размере».