Микроавтобус хабаровского Водоканала попал в аварию

Во время утреннего часа пик у остановки «Дендрарий» на улице Пионерской столкнулись «Тойота Приус» и микроавтобус Водоканала, на котором в лабораторию везли пробы воды из уличных колонок, сообщает портал «Губерния». Попавшие в ДТП водители — ровесники, горожане 1992 года рождения. Один на гибридной машине двигался по Пионерской в сторону центра города, второй пересекал эту улицу на «Мазде Бонго» поперек.

Шофер ведомственного микроавтобуса ехал с территории очистных сооружений и собирался попасть на улицу Ладожскую. Проезжая перекресток, водитель ориентировался на светофор, который установлен здесь для пешеходов и не регулирует автомобильное движение.

Водитель служебной машины после ДТП был доставлен в больницу, откуда его вскоре отпустили — врачи обнаружили у пациента только ушибы и ссадины.

Сотрудники ДПС назвали пострадавшего виновником столкновения. Выезжая со второстепенной дороги, он должен был уступить путь едущим по главной.