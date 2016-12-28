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03:35 (мск), источник: Губерния онлайн

Микроавтобус хабаровского Водоканала попал в аварию

Проезжая нерегулируемый перекресток, водитель ориентировался на светофор для пешеходов.

Во время утреннего часа пик у остановки «Дендрарий» на улице Пионерской столкнулись «Тойота Приус» и микроавтобус Водоканала, на котором в лабораторию везли пробы воды из уличных колонок, сообщает портал «Губерния». Попавшие в ДТП водители — ровесники, горожане 1992 года рождения. Один на гибридной машине двигался по Пионерской в сторону центра города, второй пересекал эту улицу на «Мазде Бонго» поперек.

Шофер ведомственного микроавтобуса ехал с территории очистных сооружений и собирался попасть на улицу Ладожскую. Проезжая перекресток, водитель ориентировался на светофор, который установлен здесь для пешеходов и не регулирует автомобильное движение.

Водитель служебной машины после ДТП был доставлен в больницу, откуда его вскоре отпустили — врачи обнаружили у пациента только ушибы и ссадины.

Сотрудники ДПС назвали пострадавшего виновником столкновения. Выезжая со второстепенной дороги, он должен был уступить путь едущим по главной.

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