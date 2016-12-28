Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Какое жилье называют комфортклассом и почему?
Санта Клауса уличили в нездоровом образе жизни
СМИ узнали, как командир упавшего Ту-154 хотел посадить самолет
Посол США сделал заявление по поводу авиакатастрофы в России
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
«Ну здравствуй, брат». Лучшие кинороли Сергея Бодрова-младшегоАртисту удалось стать главным кумиром потерянного поколения 1990-х
Дочь депутата устроила разборку на выезде с парковки (видео)
Эксперты: какая кoлбаса наименее вредная
Названа основная версия крушения Ту-154
Стрелок ранил в Москве 5 человек
«Месть Москве»: британские СМИ о катастрофе Ту-154
Рынска рада гибели журналистов в катастрофе Ту-154
Как сейчас живут дети Сергея Бодрова
Как выглядит новогодняя елка дома у Ксении Собчак (фото)
Беременных просят не пользоваться косметикой
Три невероятных сценария конца света — с эпилогом
Отмена детских кресел может стать реальностью
Видео дня: чем опасен автосервис
Фоторепортажи
8«Большой мир льда и снега»
14Самые разрушительные стихийные бедствия 2016 года
12Умер Джордж Майкл
14События недели в фотографиях
04:25 (мск), источник: Вести Приморье

Российский теплоход с грузом потерял ход в Японском море, его буксируют в Приморье

Российский теплоход «Гранит» потерял ход в Японском море из-за остановки главного двигателя, его взяло на буксир и ведет в порт Козьмино судно «Нефтегаз-55». Об этом сообщили в морском спасательно-координационном центре Владивосток.

«Гранит» приписан к порту Владивосток, судовладелец — компания «Квинт». На борту судна находится чуть более 1 тысячи тонн груза.

«Теплоход взяли на буксир вчера, прибытие в Находку ожидается 30 декабря. Он потерял ход из-за остановки главного двигателя около побережья Японии», — сказал собеседник, не уточнив, сколько членов экипажа находится на борту.

По данным морской спасательной службы Росморречфлота, пострадавших и загрязнения окружающей среды в результате происшествия нет, но ремонт теплохода в судовых условиях невозможен.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Известная российская актриса умерла после продолжительной болезни
Гей-паре, состоящей из отца и сына, разрешили пожениться
Знаменитый актер признался, что в детстве его изнасиловал дедушка
Расшифрован речевой самописец самолета Ту-154
Госдеп прокомментировал слова Эрдогана о поддержке ИГ коалицией
Cкончалась Кэрри Фишер, исполнительница роли принцессы Леи в саге «Звездные войны»
Черногория объявила двух россиян в международный розыск
Барак Обама и Синдзо Абэ возложили венки в Перл-Харборе
Российские хоккеисты забросили 9 шайб в матче молодежного ЧМ
На Кубе запретили культ личности Кастро
Спорт
Ерёменко, «Динамо» и другие разочарования 2016 года В списке главных разочарований года — футболисты, тренеры, чиновники и даже одна целая московская команда
Авто
В Германии продают лимузин Владимира Путина На немецком сайте mobile.de появилось объявление о продаже огромного лимузина Mercedes-Benz Guard S 600 1995 года выпуска
Hi-Tech
Технологии года, которые изменят будущее Мы собрали несколько интересных инноваций, представленных в этом году, которые смогут существенно изменить наш мир или сделать жизнь человека проще
Кино
Панайотова просят спеть песню Джорджа Майкла в финале «Голоса» Поклонники считают, что в своем финальном выступлении артист должен выступить с композицией скончавшегося британского певца
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
В России появится несколько памятников и улиц Фиделя Кастро
Название для Керченского моста выберут в 2017 году
Названы города с самым дорогим арендным жильем
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Сын Евгения Плющенко дебютировал в шоу отца (видео) Маленький Саша выходит на поклон в финале спектакля «Щелкунчик».
Все о ремонте
6 правил размещения духовки на кухне
Секреты скандинавского интерьера: не бойтесь пустоты
Как выбрать плинтус для пола — правила и советы
Все про светлые межкомнатные двери
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь