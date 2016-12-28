Российский теплоход с грузом потерял ход в Японском море, его буксируют в Приморье

«Гранит» приписан к порту Владивосток, судовладелец — компания «Квинт». На борту судна находится чуть более 1 тысячи тонн груза.

«Теплоход взяли на буксир вчера, прибытие в Находку ожидается 30 декабря. Он потерял ход из-за остановки главного двигателя около побережья Японии», — сказал собеседник, не уточнив, сколько членов экипажа находится на борту.

По данным морской спасательной службы Росморречфлота, пострадавших и загрязнения окружающей среды в результате происшествия нет, но ремонт теплохода в судовых условиях невозможен.