Электроснабжение поселка Нелькан в Хабаровском крае полностью восстановлено

Хабаровск, 28 декабря, AmurMedia.

Сегодня ночью в поселке Нелькан полностью восстановлено электроснабжение. Специалистам удалось оперативно подключить два дизель-генератора, доставленные в населенный пункт накануне. В настоящее время свет есть во всех 220 домах, где проживает 840 человек. Электричество подается и в социальные объекты, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

«Примерно в 2.30 наладчики запустили оба дизель-генератора, — уточнили в краевом комитете по гражданской защите. — От одного из них сразу запитали жилые дома. Второй работал в тестовом режиме. Пока его мощности не требуется. Сегодня по мере переподключения прочих объектов, возможно, он также будет использован».