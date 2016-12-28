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04:28 (мск), источник: AmurMedia.ru

Электроснабжение поселка Нелькан в Хабаровском крае полностью восстановлено

Накануне в населенный пункт доставили два дизель-генератора.

Источник: khabkrai.ru

Хабаровск, 28 декабря, AmurMedia.

Сегодня ночью в поселке Нелькан полностью восстановлено электроснабжение. Специалистам удалось оперативно подключить два дизель-генератора, доставленные в населенный пункт накануне. В настоящее время свет есть во всех 220 домах, где проживает 840 человек. Электричество подается и в социальные объекты, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

«Примерно в 2.30 наладчики запустили оба дизель-генератора, — уточнили в краевом комитете по гражданской защите. — От одного из них сразу запитали жилые дома. Второй работал в тестовом режиме. Пока его мощности не требуется. Сегодня по мере переподключения прочих объектов, возможно, он также будет использован».

Напомним, что поселок Нелькан в Аяно-Майском районе остался без электричества в результате пожара на местной дизельной электростанции рано утром 25 декабря. Почти четыре дня без света в поселении находились все жилые дома и часть социальных объектов. Губернатор Вячеслав Шпорт поручил восстановить электроснабжение в Нелькане до конца недели. Вчера вечером вертолетом Ми-26 из Хабаровска краевые власти доставили в поселок два мощных дизель-генератора.

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