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07:24 (мск), источник: РБК - Украина

В Румынии произошло землетрясение, отголоски в 3−4 балла ощутили в Украине

Во вторник ночью, 28 декабря, в Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,6.

Источник: AP 2016

Несколько подземных толчков интенсивностью примерно 3−4 балла были ощутимы в Одессе. Об этом сообщает портал «Думская». Согласно информации Геологической службы США, эпицентр землетрясения находился в 7 км к западу от села Нережу-Мик румынского жудеца Вранча. Эпицентр землетрясения залегал на глубине 81 км.

Напомним, у Японии на прошлой неделе было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,2 балла. По интенсивности сотрясений в эпицентре, землетрясение оценивалось как «разрушительное».

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