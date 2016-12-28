В Румынии произошло землетрясение, отголоски в 3−4 балла ощутили в Украине

Несколько подземных толчков интенсивностью примерно 3−4 балла были ощутимы в Одессе. Об этом сообщает портал «Думская». Согласно информации Геологической службы США, эпицентр землетрясения находился в 7 км к западу от села Нережу-Мик румынского жудеца Вранча. Эпицентр землетрясения залегал на глубине 81 км.

Напомним, у Японии на прошлой неделе было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,2 балла. По интенсивности сотрясений в эпицентре, землетрясение оценивалось как «разрушительное».