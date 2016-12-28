В аварийном доме в Первомайском районе обрушился потолок

Огонь в этой печи теперь горит круглосуточно. Тепло из дома выдувает за минуты. Одна из комнат — закрыта. Месяц назад в ней провис потолок.

Светлана Пешкина, жительница дома: «Я думаю — что такое. Немножко плиту приподняла, думаю, посмотрю, что такое. Как всё обвалилось здесь, всё на меня. Все доски гнилые посыпались».

Теперь на потолке в зале огромная дыра. Светлана с маленькими детьми ютится в одной комнате. У соседей ситуация не лучше.

Максим Шевченко, корреспондент: «Вода из этих щелей льётся постоянно. А с наступлением зимы потолок провис настолько, что рискует обвалиться в любой момент.

Уже испорчены телевизор и стиральная машина. Жители дома в один голос твердят — коммунальщики их бросили на произвол судьбы. Ремонт крыши призывают делать самостоятельно.

В ЖЭУ «Вестям» подтвердили сейчас дома — выставили на конкурс. Выбирают управляющую компанию. Предыдущая — проходит процедуру банкротства. Нынешние коммунальщики работают временно.

Марина Округина, исполнительный директор АО «Сибирский сервисный центр»: «У меня эти дома с сентября месяца. Ко мне не обращались. Потому что мы бы в любом случае вышли и посмотрели — есть ли там угроза жизни и здоровью жителей».

Жители предъявляют запрос на имя нынешнего руководства ЖЭУ. Писали в конце сентября.

Светлана Тулушкина, жительница дома: «Исполнительному директору ОАО Белкину. Заявление. В моей квартире по адресу Подольская 60 во время дождя течет потолок».

После визита «Вестей» в дом наведались представители районной администрации. Пообещали провести независимую экспертизу. После четвёртого января. Жители готовы подождать. Но подождет ли потолок?