Юный омич попал под колёса иномарки на 17-й Рабочей
Мальчик переходил дорогу по пешеходному переходу.
Мальчик переходил дорогу по пешеходному переходу.
Водитель автомобиля KIA вчера около полудня на улице 17-я Рабочая сбил восьмилетнего подростка, сообщает официальный сайт регионального УМВД РФ.
Сотрудники ГИБДД, прибывшие на место происшествия, установили, что 32-летний водитель иномарки, двигаясь в направлении улицы 1-я Железнодорожная, в районе дома № 89 допустил наезд на пешехода. Мальчик переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
Пострадавшему оказана медицинская помощь. По данному факту полицейские проводят проверку, обстоятельства и причины происшествия выясняются.