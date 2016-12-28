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06:21 (мск), источник: АиФ Омск

Юный омич попал под колёса иномарки на 17-й Рабочей

Мальчик переходил дорогу по пешеходному переходу.

Водитель автомобиля KIA вчера около полудня на улице 17-я Рабочая сбил восьмилетнего подростка, сообщает официальный сайт регионального УМВД РФ.

Сотрудники ГИБДД, прибывшие на место происшествия, установили, что 32-летний водитель иномарки, двигаясь в направлении улицы 1-я Железнодорожная, в районе дома № 89 допустил наезд на пешехода. Мальчик переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшему оказана медицинская помощь. По данному факту полицейские проводят проверку, обстоятельства и причины происшествия выясняются.

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