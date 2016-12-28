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05:36 (мск), источник: РИА Новости

В Индии при сходе с рельсов 14 вагонов пострадали порядка 40 человек

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Четырнадцать вагонов поезда сошли с рельсов в штате Уттар-Прадеш на севере Индии, в результате чего пострадали по меньшей мере 40 человек, пишет газета Times of India.

«Четырнадцать вагонов в составе экспресса Saeldah-Ajmer сошли с рельсов рано утром», — сообщил один из представителей железнодорожной службы города Канпур.

На месте аварии ведутся спасательные работы. Инцидент серьезно повлиял на движение поездов в данном районе.

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