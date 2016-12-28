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05:49 (мск), источник: РИА Новости

Метанол стал причиной смерти 74 жертв отравления «Боярышником» в Иркутске

Судмедэкспертиза подтвердила факт отравления «Боярышником» содержащим метиловый спирт у 74 из 77 жертв отравления, сказала РИА Новости пресс-секретарь минздрава Иркутской области Татьяна Шкурская. «Исследованы тела всех 77 скончавшихся от отравлений метиловым спиртом в Иркутске.

Источник: РИА "Новости"

ИРКУТСК, 28 дек — РИА Новости. Судмедэкспертиза подтвердила факт отравления «Боярышником» содержащим метиловый спирт у 74 из 77 жертв отравления, сказала РИА Новости пресс-секретарь минздрава Иркутской области Татьяна Шкурская.

«Исследованы тела всех 77 скончавшихся от отравлений метиловым спиртом в Иркутске. Смерть 74 из них наступила от отравлений метиловым спиртом, остальные пострадали от приема значительной дозы этилового спирта», — сказала РИА Новости представитель Минздрава региона Татьяна Шкурская.

Причиной массового отравления людей в Иркутске стало косметическое средство «Боярышник», которое содержало метиловый спирт. От отравлений метанолом по уточненным данным пострадали 120 человек. В стационарах остаются 11 человек.

В Иркутской области введен режим ЧС, который предполагает запрет на торговлю спиртосодержащими жидкостями, не предназначенными для пищевых целей.

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