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06:17 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Тринадцатый трамвай протаранил седан на путях

Водитель «Hyundai Solaris» оказался на пути у великого и ужасного 13-го трамвая, избежать столкновения не удалось.

Тринадцатый трамвай протаранил седан на путях, информация опубликована в сообществе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

Инцидент произошел накануне, на улице Гурьевской в Октябрьском районе. Трамвай ехал в сторону сада Мичуринцев, с улицы Короленко вдруг выскочил автомобиль «Hyundai Solaris» и заехал на трамвайные пути. Столкновения было не избежать — трамвай протащил седан около метра.

Автомобиль получил серьезные повреждения левой и передней частей. Движение 13-х трамваев было парализовано более чем на час.

Трамвай получил незначительные повреждения.

В 2015 году гроза новосибирских автолюбителей «засветился» в сводках ДТП 18 раз, что стало своеобразным рекордом. 13-й трамвай остается неутомимым борцом с нарушителями ПДД Новосибирска.

Трамвай № 13 известен не только своим зловещим номером, но и тем, что при попадании в ДТП он всегда не получает никаких повреждений, чего не скажешь о автомобилях. Исключение произошло 4 марта 2015 года. Тогда у трамвая неподалёку от остановки «Толбухина» отвалилась задняя колесная пара. Водитель потерял управление трамваем, однако тот проехал еще несколько метров, а затем рухнул с рельсов. Причиной стало плачевное состояние самого легендарного трамвая со зловещим номером. Пока еще ни одному водителю не удалось нанести каких-либо значительных повреждений грозе автолюбителей.

Самый громкий случай ДТП с участием трамвая произошел в Новосибирске в 2012 году. Тогда неуправляемый трамвай протаранил несколько автомобилей.

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