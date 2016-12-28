В Омске нашли 29 сайтов, нелегально торгующих алкоголем

Специалисты омского управления Роспотребнадзора обнаружили 29 сайтов, на которых можно заказать спиртное с доставкой. Между тем российское законодательство запрещает торговать алкогольной продукцией дистанционным способом.

Роспотребнадзор в порядке особого производства направил в Куйбышевский районный суд заявления с требованием запретить владельцам этих ресурсов дистанционно продавать алкоголь. Как отчитывается управление Роспотребнадзора по Омской области, оно выиграло дело по 28 сайтам. Что касается последнего, 29-го, то это заявление пока находится на рассмотрении.